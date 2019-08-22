شكرا لقرائتكم الحماية الأسرية تتدخل لإنقاذ عايدة معنفة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-22 الحماية الأسرية تتدخل لإنقاذ عايدة معنفة تبوك متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك باشرت الأجهزة المعنية بتبوك حالة سيدة معنفة تبلغ من العمر 26 عاماً استنجدت بهم عبر إشارة إلى حساب إلى مركز بلاغات العنف الأسري 1919. وتم التواصل مع الحالة والتي أطلقت وسمًا باسم “عايده معنفة تبوك”. Advertisements وعلمت “متابعات الخليج 365” من مصادر مطلعة أن الحالة توجد الآن بالمستشفى، بينما تم إيقاف إخوتها لدى الجهة المختصة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحماية الأسرية تتدخل لإنقاذ عايدة معنفة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.