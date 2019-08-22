فيديو.. المستنقعات تحاصر أهالي سواني جازان ومخاوف من كارثة وبائية

2019-08-22

متابعات الخليج 365- علي شيبان- جازان

شكا أهالي حي السواني التابع لمحافظة الدرب بجازان من إغلاق الطريق المؤدي إلى منازلهم بسبب عدم سفلتته منذ أكثر من خمس سنوات، حيث تحول إلى مستنقعات وبرك وحل بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة مؤخرًا.

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وقال محمد عمر في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: ما زالت معاناتنا مع سفلتة أحد الشوارع في قرية السواني بالشقيق مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات حيث قامت الجهات المعنية بسفلتة القرية ولم يبقَ إلا هذا الشارع المؤدي إلى منزلي وأصبح الوصول إلي بيتي صعباً جداً خاصة مع هطول الأمطار الغزيرة، حيث يتحول الشارع إلى مستنقعات وبرك وحل ناهيك عن عدم سحب هذه المياه.

وأضاف: إن هذا الحي توجد به امرأة طاعنة في السن وطريحة الفراش ولديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يستطيع الأهالي الخروج من المنزل بسبب المستنقعات المائية التي أغلقت الطريق المؤدي إلى منازلهم علماً بأنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية منذ أكثر من خمس سنوات ولم يتم التجاوب معهم.

وناشد أهالي الحي عبر “متابعات الخليج 365” الجهات المعنية بسفلتة الشارع من أجل الوصول إلى منازلهم مع سحب المياه التي قد تتسبب في كارثة وبائية في المستقبل.