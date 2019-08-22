انقطاع التيار الكهربائي لمدة أكثر من 24 ساعة عن منازل “هجافة قلوة” و جاري الحل

قطع التيار على قرية الهجافة بمحافظة قلوة لمدة أكثر من 24 ساعة حيث بدء الانقطاع من ظهر الامس الى الان و اشتكى أهالي القرية من انقطاع التيار الكهربائي حيث ان جميع المنازل مازالت مظلمة حتى الآن بدون انقطاع كهربائي

تفاصيل الحادث

ويروي تفاصيل الحادثة أهالي القرية حيث يحكي افردا من هالي القرية أن انقطاع التيار الكهربائي تم في الساعة الثانية والنصف من ظهر الأمس الثلاثاء وبعد صلاة المغرب تم إعادة التيار الكهربائي المنقطع إلى معظم منازل القرية و لكن يبقى بقية المنازل والمساجد بدون تيار كهربائي حتى الان و تحتوى القرية ما يقرب من 30 منزلا و حوالي 4 مساجد ومازال منقطع عن حوالى 6 منازل ومسجدين فى القرية وتم تعليل السبب إلى احتراق محول توزيع مما أدى إلى هذا الحدث المؤسف

وعد شركة الكهرباء

ووعدت شركة الكهرباء المواطنين بإحضار المحول من محافظة مجاورة وهي محافظة المخواة و لكن لم يصل حتى الان المحول وذلك بسبب الأمطار الغزيرة على الطريق ما بين المحافظتين مما أدى إلى انقطاع الطريق وذلك يحتاج ايضا الى عمل إضافي شاق جدا و هو إحضار معدات ثقيلة الى فتح الطريق مرة اخرى من اجل توصيل المحول و لكن من الواضح ان الموضوع سيستغرق وقت كبير جدا فالى الان لما يتم فتح الطريق بعد و لم يتم توصيل المحول بعد و لم يتم الإصلاح و التركيب بعد و لم يتم توصيل التيار الكهربائي بعد

و يشتكي الأهالي من ان المنازل يوجد بها من هم كبار السن و الأطفال و النساء ايضا و هم فى أمس الحاجة للتيار الكهربائي وذلك بعد انقطاعه لمدة طويلة

انفراجة

و لكن شركة الكهرباء تعد المواطنين بسرعة حل المشكلة فى أقرب وقت ممكن حيث يتم فتح الطريق و توصيل المحول و من ثم تركيبه فى اسرع وقت ممكن و من ثم توصيل الكهرباء فورا

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