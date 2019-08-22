شكرا لقرائتكم خبر عن 10.6 مليون ريال ميزانية تشغيلية في مدارس عسير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي البالغة 10.649.710 ريالات.
وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، أن المخصصات شملت بند النظافة بمبلغ 7.318.400 ريال، وبند المستلزمات التعليمية بمبلغ 1.731.310 ريالات، وبند النشاط بمبلغ 1.600.000 ريال.
ولفت إلى أن آليات الصرف تمثلت في إيداع المخصصات في حسابات المدارس، على أن تقوم اللجنة المعنية في كل مدرسة بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.
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