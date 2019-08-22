شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: مغادرة 613 ألف حاج حتى نهاية أمس الأربعاء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
بلغ إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حتى نهاية أمس (الأربعاء) 613.490 حاجاً، ذلك وفق الإحصاء الذي أعلنته المديرية العامة للجوازات اليوم (الخميس).
وأشار الإحصاء إلى أن عدد الحجاج المغادرين عبر الجو بلغ 525.076 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المغادرين عبر البر 79.369 حاجا، وعدد الحجاج المغادرين عبر البحر 9045 حاجاً.
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