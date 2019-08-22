شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «ملتقى الحج والعمرة» في جدة.. الاثنين القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

‏تطلق وزارة الحج والعمرة يوم الاثنين القادم ملتقى الحج والعمرة بمركز جدة للمعارض والذي يستمر لمدة 3 أيام متواصلة.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية، منها: محرك الحجز المركزي للحج والعمرة، وإستراتيجية منظومة الحج والعمرة، واللوائح والتنظيمات الجديدة لمقدمي خدمات العمرة، وتطبيقات النقل الذكي في خدمة ضيوف الرحمن، و«استثمر في النقل»، وتحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات، وتأهيل العاملين في منظومة الحج والعمرة، وإستراتيجية الحج والعمرة الخضراء، وخدمات ضيوف الرحمن وآليات تطويرها، ومنصة الحج والعمرة الذكية.

كما ستقام ضمن فعاليات الملتقى 11 ورشة عمل متخصصة، منها الاتجاهات الحديثة في إدارة الابتكار وتطبيقاتها في تجربة ضيوف الرحمن، والإيجابيات والتحديات لشركات حجاج الداخل خلال موسم 1440، والتحول الرقمي في شركات الحج والعمرة، ومهارات دراسات الجدوى الاقتصادية وفن التعامل مع ضيوف الرحمن، وتطلعات شركات العمرة لموسم عام 1441، وشرح نظام النقل الجديد لشركات العمرة والإيجابيات والتحديات لمؤسسات أرباب الطوائف في موسم حج عام 1440، واستشراف مستقبل مؤسسات أرباب الطوائف عند التحول إلى شركات مساهمة والتحول الرقمي «الطريق إلى حج ذكي»، ومهارات التخطيط التشغيلي.