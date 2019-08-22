شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مدرسة ضمن مبادرة بوابة المستقبل بـ «تعليم صبيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي تشكيل لجنة لبوابة المستقبل برئاسته وعضوية كل من: المساعد والمساعدة للشؤون التعليمية، ومدير ومديرة الإشراف التربوي، ومدير تقنية المعلومات، ومدير العلاقات العامة والإعلام، ومدير التجهيزات المدرسية، بالإضافة إلى مدير مركز الدعم التعليمي الإلكتروني ومساعدته.

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كما تم تكليف مدير التخطيط والمعلومات محمد إدريس منسقاً للمبادرة وضابطاً للاتصال مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، وتكليف هيام باصهي مساعدة له.

وتضم المرحلة الثانية من مبادرة بوابة المستقبل بتعليم صبيا 125 مدرسة للبنين والبنات، وكانت مدارس تعليم صبيا قد انضمت العام الماضي لمبادرة التحول لمشروع بوابة المستقبل في مرحلتها الأولى بواقع 50 مدرسة للبنين والبنات، وتم تنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي ومسؤولات التحول الرقمي لمدارس بوابة المستقبل.

الجدير بالذكر أن مبادرة التحول الرقمي ومشروع بوابة المستقبل كان قد بدأ على ثلاث مراحل باختيار 150 مدرسة عام 2017- 2018 ثم تطبيق المشروع على 1500 مدرسة في 2018- 2019 ليكتمل تطبيق المشروع مع بداية 2019- 2020 على بقية مدارس وزارة التعليم. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 والتحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية يستفيد منها الطلاب والطالبات، وتعزيز مهارات التعلم الذاتي، والتخلص من المناهج الورقية التقليدية.