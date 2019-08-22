دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. «موسم الطائف» ينجح في جذب الفتيات السعوديات نحو ألعاب المغامرة والأكشن

نجح «موسم الطائف» في جذب الفتيات السعوديات نحو ألعاب المغامرة والتحدي والأكشن، عبر مدينة ألعاب المغامرة «أكشن مانيا بارك Action Mania»، التي أتاحت لعشاق التحدي والمغامرة من الجنسين ممارسة شغفهم وسط أجواء تفاعلية غير مسبوقة بقرية ورد المقامة فعالياتها بحديقة الردف.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة قمة الترفيه السعودية والمالكة لعلامة «أكشن مانيا»، ريان شقرون، إلى أن الفتيات كُن أكثر جرأة من نظرائهم الرجال وأكثر إقبالًا منهم في فعالية «عيش الأدرينالين» بنسبة 70% بمدينة التحدي والمغامرة، والتي تميزت بألعاب الحركة والتحدي، وزاد من إقبالهن تصميم الشركة لعباءة رياضية مرنة صنعت خصيصًا لهن مغلقة من الأسفل وواسعة، أتاح لهن حرية أكثر أثناء اللعب.

ومن ألعاب المغامرة التي جذبت السعوديات غيرها في مدينة ألعاب «أكشن مانيا بارك» لعبة «سكاي فول» التي تقوم على حبس الأنفاس من خلال سقوط آمن من ارتفاع 16 مترًا بواسطة حزام الأمان، بالإضافة إلى «لعبة محاكاة القفز المظلي» العالمية، والتي أدخلتها الشركة للمرة الأولى بالمملكة العربية السعودية.

وقال شقرون: «إن شركة قمة الترفيه تهدف إلى منح زوار «موسم الطائف» أجواء من المتعة والمغامرة والحماس»، من خلال مدينة الألعاب والمغامرة المقامة على مساحة 12 ألف م2، في منطقة «الرُدف»، ضمن فعالية «قرية ورد»، عبر 15 لعبة من الأحجام الكبيرة، إضافة إلى ألعاب صغيرة الحجم مخصصة للأطفال، جميعها حاصلة على شهادات عالمية معتمدة في مواصفات الأمن والسلامة، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وهي تحت إشراف كوادر سعودية تم تدريبهم من ذوي الخبرة والإبداع في قطاع صناعة الترفيه.

وتستقبل «أكشن مانيا» زوار الموسم من الخامسة عصرًا حتى الثانية عشرة مساءً؛ ليعيشوا أجواء المتعة والمغامرة والترفيه والحماس، عبر عدد من الأنشطة المثيرة والشيقة والألعاب المتنوعة للصغار والكبار، المناسبة لجميع أفراد الأسرة، مثل «التسلق، القفز الحر، أرجوحة السيرك»، وغيرها من ألعاب المهارة واللياقة البدنية.