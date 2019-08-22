تعليق الأمير سطام على اختطاف مواطنة بتركيا

استنكر الأمير سطام بن خالد آل سعود، واقعة تعرض مواطنة سعودية للاختطاف أثناء تواجدها في اسطنبول، للسياحة.

وقال الأمير سطام: ” قلت سابقاً أن الوضع بتركيا غير آمن، وحذرت السفارة السعودية بتركيا أكثر من ٥ مرات وللأسف مازال هناك من يسافر إلى هناك ” .

وأضاف: ” هذه الدولة غير آمنة وتعادي الوطن وولاة الأمر فيجب أن يكون لنا موقف إتجاههم ” .

الجدير بالذكر أن، مصادر قد كشفت أن كاميرات المراقبة، أظهرت شخصًا يحمل عبوة رش محتواها على وجه المواطنة المفقودة حتى الآن، حتى فقدت الوعي ثم اصطحبها معه حتى غابت عن الأنظار.