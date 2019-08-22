السجن 9 سنوات ودفع الدية.. الحكم على الشاب المتسبب في وفاة 6 أشخاص في تصادم البدائع

أصدرت محكمة عنيزة حكماً بحق الشاب المتسبب في وفاة 6 أشخاص في حادِث مروري بالبدائع قبل أكثر من عامين، بالسجن 9 سنوات والجلد 1000 جلدة، وإلزامه بدفع دية 3 من المتوفين، وأعطت المحكمة أولياء دَم المتوفين الثلاثة في السيارة الأولى الحق في المطالبة بالدية.
وكان الشاب قد اعترف أمام المحكمة بتسببه في الحادِث الذي وقع في يناير من عام 2017 حينما كان يطارد 3 شبان يستقلون سيارة “داتسون”، على طريق الملك عبدالعزيز شرق محافظة البدائع حيث اصطدم بسيارتهم من الخلف وهو يقود بسرعة 200 كلم.
وأوضح أن الاصطدام أدى لانحراف سيارة الشبان ودخولها في المسار الآخر من الطريق واصطدامها بسيارة أخرى “فورد” كانت تقل عائلة مكونة من رجل وامرأتين، حيث نتج عن الحادِث وفاة الأشخاص الستة.
وجاء قرار المحكمة بحسب صحيفة “الوطن” بأن يدفع الجاني دية قدرها 300 ألف ريال لورثة كل واحد من المتوفين الثلاثة من أفراد العائلة في السيارة الثانية، فيما أعطت أولياء دَم المتوفين الثلاثة في السيارة الأولى الحق في المطالبة بالدية.
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