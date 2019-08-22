مباحثات سعودية- فلبينية لتعزيز «علاقات العمل والعمال»

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في ديوان الوزارة بمدينة الرياض، وزير العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين سلفستر بيلو والوفد المرافق له، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إنَّ الجانبين ناقشا عددًا من القضايا والموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل بين المملكة وجمهورية الفلبين.
كما بحث الجانبان، بحسب الوكالة، سبل تطوير آلية التعاون وتعزيز العلاقة الثنائية في مجال العمل والعمال بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وأمس الأربعاء، استقبل الرئيس الفلبيني رودريجو روا دوتيرتي، في القصر الرئاسي بالعاصمة مانيلا، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس النواب الفلبيني آلان بيتر كاييتانو.
وأعرب دوتيرتي، خلال اللقاء، عن شكره لحكومة المملكة على اهتمامها بالمواطنين الفلبينيين المقيمين بالمملكة، والحرص على تيسير شؤون حياتهم المعيشية والعمالية، كما رحَّب برجال الأعمال السعوديين والمستثمرين للمساهمة في دفع عجلة التنمية في الفلبين، معربًا في الوقت نفسه عن استعداد بلاده لتحفيز رجال الأعمال الفلبينيين للمساهمة والمشاركة في مشروعات التعدين السعودية.
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