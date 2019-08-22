مستفيدو خدمات «صحة الشمالية» يتخطون النصف مليون

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الخميس، أنَّ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ أكثر من نصف مليون مستفيد.

وقالت المديرية في بيانٍ إحصائي لها، إنّ عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ بلغ 347 ألفًا و398 مراجعًا، فضلًا عن 252 ألفًا و251 مراجعًا للعيادات الخارجية، كما بلغ عدد المنومين 20 ألفًا و442 مريضًا، وبلغ عدد المستفيدين من الأشعة 141 ألفًا 878 مستفيدًا، وعدد مرضى العمليات الجراحية 7047 مريضًا، مع فحص مليونٍ و344 ألفًا و173 عينة مختبر، وزيارة 6083 مريضًا عبر الطب المنزلي، وعمل 13 ألفًا و267 جلسة غسيل كلوي.

ويوجد لدى «صحة الشمالية» عشرة مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافةً إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها 1410 أسِّرة، وتتوافر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.