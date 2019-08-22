تنفيذ القصاص في «الشهراني».. تعمَّد قتل مواطنَيْن بسيارته في الرياض

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة الرياض؛ لقتله مواطنَيْن بواسطة سيارته متعمدًا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن «نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني»، سعودي الجنسية، أقدم على قتل «خالد بن سعد آل شبيب وغازي بن عبدالله الدبيان» سعوديي الجنسية، وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمدًا؛ ما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم.

وأضاف بيان الداخلية، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وتابع البيان أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، ونفذ حكم القتل قصاصًا بالجاني «نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني» اليوم الخميس، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدَّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.