«البيئة»: خدمات بيطرية لـ12 ألف رأس إبل في مهرجان ولي العهد للهجن

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، استمرارها في تقديم خدماتها البيطرية لـ12 ألف رأس من الإبل، المشارِكة في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّها تُقدِّم خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال أربع عيادات متنقلة وست فرق بيطرية، بواقع 15 طبيبًا ومساعدًا بيطريًّا.

وأشارت إلى وجود فرقتين بيطريتين ترافق كل شوط، وتتولّى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن.

Advertisements

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكُّد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم، وفق البيان.

وتدعو الوزارة ملاك الإبل بضرورة زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة لتسجيل بيانتهم استعدادًا لانطلاق أعمال الترقيم للإبل.