السعودية اليوم / تعليم حائل يختتم برنامج "تهيئة المعلمات الجدد"



حائل 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة شؤون المعلمين "بنات" بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي وإدارة التدريب والابتعاث اليوم, البرنامج التدريبي "تهيئة المعلمات الجدد" للعام الدراسي ١٤٤١/١٤٤٠هـ في الميدان التعليمي والبالغ عددهن ٩١ معلمة واستمر خمسة أيام, وذلك بمقر قاعة الأنشطة والورش في الإدارات النسائية.

وأوضحت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة حائل فوزية الجنيدي أن البرنامج يهدف إلى تزويد المعلمات الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية لتمكينهن للعمل في الميدان التعليمي, مؤكدة الدور الفاعل للمعلمة في الميدان ودورها في تقديم الرسالة التعليمية والتربوية السامية لبناء جيل يسهم في رفعة الوطن في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله - وترسيخ قيم المواطنة الصالحة لدى الطالبات, متمنية لهن التوفيق والسداد.

// انتهى //

14:27ت م

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