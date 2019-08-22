السعودية اليوم / بلدية بقيق ترفع 36 ألف طن من النفايات والأنقاض



بقيق 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

رفعت بلدية محافظة بقيق 36 ألف طن من النفايات والأنقاض خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن تكثيف أعمالها الخدمية التي شملت الرقابة الصحية وأعمال النظافة وصيانة الحدائق العامة وأعمال المسلخ.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج أنه جرى إزالة 12.600 طن من النفايات الصلبة والرمال والأنقاض، مشيرًا إلى أن عدد القوى العاملة بلغت 214 عاملًا قامت بمسح ميداني للساحات والميادين والشوارع والحدائق ودورات المياه العامة لإزالة جميع النفايات والمشوهات البصرية، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية وإزالة المخلفات من سوق الماشية، وإزالة الكتابات العشوائية والملصقات واللوحات المخالفة.

وأضاف المهندس فارس أن إدارة صحة البيئة بالبلدية كثفت أعمالها خلال عيد الأضحى نفذت خلالها 144 جولة، وأغلقت 4 منشآت , فثيما صادرت وأتلفت 24 كيلوجرامًا من اللحوم مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن إدارة الصيانة والكهرباء قامت بصيانة 181 عمود إنارة واستبدال 82 لمبة متنوعة و4 محولات، إضافة إلى استبدال 116 قطعة كهربائية تالفة بجميع أحياء وشوارع المحافظة والهجر التابعة.

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14:18ت م

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