السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان يلتقي نائب لبناني



بيروت 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر السفارة في بيروت النائب اللبناني عضو كتلة تيار المستقبل وليد وجيه البعريني.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض المستجدات الراهنة محليًا ودوليًا.

// انتهى //

14:14ت م

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