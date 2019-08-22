السعودية اليوم / جامعة جدة تدشن منهج اللغة الإنجليزية الجديد للطلاب والطالبات



جدة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

دشن معالي مدير جامعة جدة الدكتورعدنان الحميدان اليوم , المنهج الجديد لمعهد اللغة الانجليزية بالجامعة بالتعاون مع مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك التعليمية بحضور وكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل وعدد من قيادات الجامعة وذلك بمقر الجامعة الرئيس للطالبات في الفيصلية .

وفي كلمته بهذه المناسبة ثمن معالي مدير جامعة جدة التطوير في المنهج مقدماً شكره للعاملين بالمعهد للوصول للحوكمة والاستفادة من الخبرات العالمية مؤكداً أن معهد اللغة الإنجليزية بجامعة جدة من القطاعات التي تتميز بالجودة وأن مخرجاته قد تكون الأفضل على مستوى جامعات المملكة التي تشبه جامعة جدة وذلك بشهادة مركز قياس الذي أثبت ذلك التميز للمعهد , مشيداً بالتعاون مع مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك التعليمية وتبنيهم لمثل هذا العمل.

وكان حفل التدشين قد بدأ بعرض مرئي قدمه مدير معهد اللغة الإنجليزية بالجامعة الدكتور إبراهيم الصعدي استعرض فيه المنهج الجديد وأهدافه والشرائح التي يستهدفها مبيناً أن اعتماد المعهد لمنهج جديد يأتي في إطار التطوير المستمر ومجاراة العلم والسعي نحو الأفضل وبما يلبي الكفايات اللغوية ويحقق احتياجات الطلاب وخاصة طلاب السنة التحضيرية .

عقب ذلك قدم مدير معهد اللغة الإنجليزية بجامعة جدة النسخ الأولى من المنهج الجديد ودرعاً تكريميا لمعالي مدير الجامعة بهذه المناسبة, تلا ذلك برنامج تدريب المعلمين على المنهج الجديد بجامعة جدة .

// انتهى //

14:13ت م

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