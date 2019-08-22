السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يلتقي قائدات مدارس الطفولة المبكرة



ينبع 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

التقى مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي عبر الدائرة التلفزيونية اليوم, قائدات مدارس الطفولة المبكرة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي وعدد من القيادات التربوية ورئيسات الأقسام ذات العلاقة.

وأكد العقيبي أن الطفولة المبكرة هي إحدى أولويات وزارة التعليم لتحقيق الرؤية الوطنية المدعومة من مبادرة التحول الوطني ، مشيرًا إلى أن تعليم ينبع اعتمد تخصيص (٢٣) مدرسة في هذا العام جرى إعدادها وتهيئتها وتجهيزها لإحداث فصول الطفولة المبكرة؛ ضمانا لبداية متميزة مع أول يوم من العام الدراسي الجديد.

وأشاد بالعمل المنجز من الأقسام ذات العلاقة وباحترافية العمل القيادي والحس الوطني لدى القيادات التربوية وقدرتهن على قيادة التغيير.

فيما ذكرت المساعدة للشؤون التعليمية أن التوسع في مرحلة رياض الأطفال خيار استراتيجي لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعليم عالية ونوعية ترجمتها نتائج اختبارات التميز وبيرلز للصف الرابع باعتبارها مخرجات للطفولة المبكرة في السلم التعليمي.

كما قدمت رئيسة قسم رياض الأطفال نوال فراج الحازمي نبذة تعريفية بالطفولة المبكرة مبينة أهمية التركيز على الطفولة المبكرة كون 90% من عقل الطفل يتطور قبل الخمس سنوات الأولى من حياته ، ولذا نتطلع لرعاية وتعليم نوعي للطفل ووصول مدارس الطفولة المبكرة إلى ٧٢٪ بحلول ٢٠٣٠ وفق أهداف وزارة التعليم، وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية من خلال تحسين البيئة التعليمية.

من جهتها تناولت رئيسة قسم الاختبارات والقبول عبير الفايدي تنظيمات القبول في مدارس الطفولة المبكرة موضحة أن التسجيل في نظام نور يتم وفق الضوابط المعتمدة في ذلك يذكر أن اللقاء شهد عددا من المداخلات عكست وعي القيادات المدرسية بأهمية وحساسية المرحلة وحرصهن على تقديم الأفضل في الخدمات التعليمية والبيئة المدرسية والتجهيزات المساندة.

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14:10ت م

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