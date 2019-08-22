السعودية اليوم / تعليم صبيا ينظم لقاءً تعريفياً بالطفولة المبكرة



صبيا 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

نظمت إدارة التعليم بمحافظة صبيا اليوم، لقاءً تعريفياً عن الطفولة المبكرة، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي، وقائدات ووكيلات ومرشدات المدارس، والروضات الحكومية، والأهلية، والأجنبية، وذلك بقاعة بمقر قاعة السمو بالمحافظة.

وألقت مساعدة الشؤون التعليمية خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، كلمة أوضحت فيها أن وزارة التعليم تهدف من خلال مدارس الطفولة المبكرة إلى رفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 ركزت على ضرورة حصول كل طفل على فرصة تعليم جيد وفق خيارات متعددة في التعليم المبكر؛ من أجل صناعة وطن متقدم يستطيع أن يُنافس عالمياً.

بعد ذلك بدأت فعاليات اللقاء الذي تناول العديد من المحاور حول مهام قائدات المدارس، والروضات في نظام "نور" ، والتعريف بدورهم في استقبال الطلاب والطالبات، ومتابعة الملفات، وأمور التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر النظام، ومناقشة الحالات الخاصة وكيفية إجراءات تسجيلها برياض الأطفال، إضافة لمناقشة البرامج التدريبية التي تستهدف القائدات والمشرفات.

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12:57ت م

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