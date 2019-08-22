تمورنا بركة بالمدينة يحقق مبيعات بأكثر من 63 مليون ريال

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - واس

تتواصل حركة البيع في مهرجان تمور المدينة الدولي بعد استئناف نشاطه تزامنًا مع توافد الزائرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج.

وأكد متعاملون في السوق أن تجار التمور يعولون على المهرجان بعدِّه المصدر الرئيس لتزويدهم بالمنتجات لتلبية رغبات ضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة ممن يحرصون على أن تكون تمور المدينة في صدارة مقتنياتهم عند العودة لبلدانهم, حيث بلغ حجم مبيعات التمور في المهرجان نحو مليونين ونصف طن بقيمة سوقية تجاوزت 63 مليون ريال وَفْقا للإحصائية الدورية التي أعلنتها أمانة منطقة المدينة المنورة.

Advertisements



وأوضح شيخ طائفة التمور محمد اللهيبي أن حجم مبيعات المهرجان يمثل إنتاج نحو 4 ملايين نخلة في منطقة المدينة المنورة, مبينًا أن تمور المدينة تحظى بقابلية عالية, وتنال شهرة في العالم الإسلامي الأمر الذي جعل الحجاج يحرصون على أن تكون تمور المدينة بحوزتهم ببركتها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم, مفيدًا أن العجوة حافظت على مكانتها في الصدارة بتحقيق مبيعات أكثر من‪ ألف كيلو بشكل يومي خلال هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر أن مهرجان المدينة المنورة للتمور “تمورنا بركة” يستقبل يوميا شحنات إنتاج مزارعي منطقة المدينة المنورة وتجار التمور والمتسوقين على أرض المهرجان التي تصل مساحاتها إلى 150 ألف م2 وتضم مناطق الحراج ومنطقة للخِدْمات الرئيسية مما زاد من ارتفاع مبيعات المهرجان منذ انطلاقته.