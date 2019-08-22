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حقيقة إلزام المحال بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني دون رسوم مالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت البنوك السعودية على تغريدة بمواقع إعلامية تحمل شعار لجنة الإعلام والتوعية المصرفية مفادها أن الأحد المقبل سيتم إلزام جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني دون أي رسوم مالية.
ونفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية علاقتها بما ورد بتفاصيل الخبر ومضمونه جملة وتفصيلاً.
في سياق آخر، حذرت البنوك السعودية من التعامل مع العملات الافتراضية عموماً والتي تستخدم اسم عملة المملكة أو شعارها للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها.
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