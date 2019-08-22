إجراء 40 عملية قلب مفتوح وأكثر من 3 آلاف غسيل كلوي للحجاج

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت “الصحة” عن الخِدْمات التخصصية النوعية التي قدمتها مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ .

وأوضحت “الصحة” أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخِدْمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية يوم العشرين من شهر ذي الحجة بلغ 649690 حاجًا وحاجة، حيث أجريت أربعون عملية قلب مفتوح و 1140 قسطرة قلبية، فيما أجريت 3328 عملية غسيل كلوي و151 عملية مناظير، بينما دخل 6034 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 14 حالة ولادة، وجميع هذه الخِدْمات قدمت مجاناً وبدون مقابل.

يذكر أن “الصحة” استعدت مبكرًا لحج هذا العام 1440، وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج، ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين.

وأستفاد أكثر من مليون وست مئة وتسعين ألف حاجٍّ من الخِدْمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهزتها الوزارة هذا العام.

كما شاركت “الصحة” بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة الذي كان فيه تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.

وأحدثت هذه المبادرة نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة نسبة 100 لأول مرة.

وبلغ عدد المشاركين في خدمة الحجاج هذا العام نحو 30 ألفًا من منسوبي وزارة الصحة، كما جرى تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة، المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بسعة إجمالية تبلغ 5000 سرير، و142 مركزًا للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة، تتواجد في أماكن تجمع الحجاج، في مراكز طوارئ جسر الجمرات، والمواقع الطبية في قطار المشاعر.

وأطلقت “الصحة” لأول مرة هذا العام تقنية “الروبوت” الآلي للاستشارات الطبية التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد.

كما وفرت أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937.

وتم تطبيق نظام المِلَف الطبي الإلكتروني في 55 مركز رعاية صحية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة.