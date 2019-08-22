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2019-08-22 مشروع لرفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية في مكة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت لجنة تأهيل المتنافسين بأمانة العاصمة المقدسة عن تأهيل المتنافسين لمشروع (رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها)، ويهدف المشروع إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار.

ودعت اللجنة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المؤهلة والمقاولين الذين تتوفر لديهم الخبرة والإمكانية لتنفيذ هذا المشروع تقديم الطلب عبر النماذج الواردة بصفحة مبادرات الأمانة الإلكترونية مع الوثائق الداعمة إلى لجنة التأهيل المسبّق بإدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان.









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