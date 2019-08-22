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أمطار وبرد على 4 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على بعض المناطق.
وقال الحصيني: إن المناطق المذكورة هي أجزاء من الطائف والباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات، مع رياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وشمال الشرقية.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل) قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة.
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