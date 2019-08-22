الان تتابع مهرجان ولي العهد: «مشهورة» تحسم الشوط الاول و«الصعب» في صدارت شوط القعدان الرئيسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: شهد ميدان محافظة الطائف للهجن صباح اليوم الخميس إقامة اول أشواط الثنايا الصباحية ضمن منافسات الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والهبت أشواط الثنايا التي أقيمت على 5 مسافة كلم حماس الحصور من ملاك الهجن ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وحلقت «أساطيل» لسعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري بنوماس الشوط السابع محققت افضل توقيت زمني قدرة 7:53:48 وانتزعت «مشهورة » لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري الشوط الرئيسي الأول بتوقيت زمني قدرة 7:57:22 فيما توالت الأشواط الأخرى : الشوط 2

(الصعب) لـ سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري 8:09:30 Advertisements الشوط 3

(سلطة) لـ ربيع سميحان حمدان الشمري

الشوط 4

(لطاس) لـ العصيمي نياف صالح ناشي الشوط 5

(الشاهينية) لـ ضيف الله علي طالب آل سالم البريكي الشوط 6

(الباسل) لـ مشبب محمد فلاح آل بهيان القحطاني الشوط 7

(أساطيل) لـ سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري 7:53:48 (أفضل توقيت) الشوط 8

(جزيل) لـ بدر طويرش محمد الوهيبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان ولي العهد: «مشهورة» تحسم الشوط الاول و«الصعب» في صدارت شوط القعدان الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.