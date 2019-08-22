شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: اختيار المكيف المناسب لحجم الغرفة يساعد على التوفير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(الرياض)

أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بإطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، بالإضافة إلى إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.

وأوضح البرنامج أن اختيار المكيف مناسب لحجم الغرفة يساعد على التوفير، مضيفًا أنه يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، باختيار المكيف ذو الأعلى كفاءة ويمكن التعرف على هذا النوع من المكيفات من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة المتوفر كل جهاز تكييف.