شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخرَيْن بصدم سيارتهما عمداً في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مدينة الرياض بحق نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل خالد بن سعد آل شبيب وغازي بن عبدالله الدبيان (سعوديي الجنسية)، وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً ما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.