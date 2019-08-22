السعودية | توسعة الساحات الخارجية للمسجد الحرام لتسهيل الحركة

شكرا لقرائتكم توسعة الساحات الخارجية للمسجد الحرام لتسهيل الحركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 85% من مشروع إضافة مساحة تتجاوز 3000 متر مربع في محيط المسجد الحرام، بهدف تسهيل حركة قاصدي البيت العتيق وإدارة الحشود.

وتضمنت الأعمال التوسعية إزالة عدد من الأماكن المخصصة للوضوء بالساحات، وتوفير عدد من مجمعات المواضئ أسفل سلالم صحن المطاف، بالإضافة إلى مجمعات دورات المياه الموزعة على أطراف الساحات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من "واس"

وأوضحت الرئاسة أن المشروع، الذي ستستكمل أعماله نهاية الشهر الحالي، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام وساحاته لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين وتسهيل إدارة الحشود وضمان سلامة قاصدي وزار البيت العتيق.

من "واس"

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين أن المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين تتم وفق دراسات ميدانية، وخطط هندسية، بالتعاون ما بين عدد من الجهات المسؤولة لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، بغية توفير أفضل الخدمات وبأحدث التقنيات.