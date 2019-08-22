دبي - بواسطة محمد فارس نشر الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي، عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو، يظهر قيام راكب في إحدى الطائرات بأداء الصلاة أمام كابينة خدمات المضيفين، وبعد فراغه من الصلاة سدد لكمة قوية لأحد المضيفين؛ حيث انتقد الغامدي تصرفه وسلوكه.
وقال الغامدي معلقاً على تصرف الراكب: "نعتز بديننا ونقيم شعائر الدين الحنيف بكل فخر وعزة فوق كل أرض وتحت كل سماء، أخونا الكريم يقيم الصلاة في مكان غير لائق لإقامة الصلاة، لا من ناحية السلامة ولا المكان".
وأضاف: "الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان، تصرف غريب من هذا المصلي، أين أخلاق الصلاة منه!!".
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
كانت هذه تفاصيل خبر الطيار "الغامدي" يعلق على فيديو راكب يصلي أمام كبينة المضيفين ثم يلكم أحدهم بعد انتهائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.