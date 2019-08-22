الطيار "الغامدي" يعلق على فيديو راكب يصلي أمام كبينة المضيفين ثم يلكم أحدهم بعد انتهائه

دبي - بواسطة محمد فارس نشر الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي، عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو، يظهر قيام راكب في إحدى الطائرات بأداء الصلاة أمام كابينة خدمات المضيفين، وبعد فراغه من الصلاة سدد لكمة قوية لأحد المضيفين؛ حيث انتقد الغامدي تصرفه وسلوكه.

وقال الغامدي معلقاً على تصرف الراكب: "نعتز بديننا ونقيم شعائر الدين الحنيف بكل فخر وعزة فوق كل أرض وتحت كل سماء، أخونا الكريم يقيم الصلاة في مكان غير لائق لإقامة الصلاة، لا من ناحية السلامة ولا المكان".

وأضاف: "الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان، تصرف غريب من هذا المصلي، أين أخلاق الصلاة منه!!".