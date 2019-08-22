فيديو.. "ساهر" مخفي خلف عمود إنارة.. وجدل بين الناشطين حول نظامية ذلك

دبي - بواسطة محمد فارس وثق مقطع فيديو أحد أجهزة رصد السرعة "ساهر" وكان مخفياً خلف عمود كهرباء ولا يظهر لقائدي المركبات إلا عند الاقتراب منه، وأثار المقطع جدلاً بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل مصور المقطع هل يسمح النظام بوضع "ساهر" على هذا النحو خلف الأعمدة، وذهب عدد من الناشطين لانتقاد إخفاء هذه الأجهزة، لافتين إلى أن الهدف من "ساهر" المساهمة في توعية سالكي الطريق وليس الترصد لهم واصطيادهم، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع.

فيما أشار آخرون إلى أنه لا ضير من وضع "ساهر" في أي مكان سواء كان مخفياً أو ظاهراً، وأن على قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة، مشيرين إلى أن الكثير من المتهورين يعملون على تهدئة السرعة عندما يقتربون من "ساهر" ويعودون للقيادة بالسرعة العالية بعد تجاوزه.

يذكر أن حالة مشابهة طرأت قبل عامين، ورد عليها المرور أن موقع جهاز الرصد لا يعني شيئا ما دام أن قائد المركبة ملتزم بسرعة الطريق المحددة، وهذا هو الأصل.