شروط التقديم وظائف وزارة الصحة في السعودية 1440 – رابط التسجيل 2019

قالت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، أنه سيتم فتح التقديم في وظائف وزارة الصحة ،وأن التقديم متاح من يوم أمس الاربعاءولمدة 9 أيام.

وأعلنت وزارة الصحة في السعودية عن توافر عدد 600 وظيفة للرجال والنساء، وعلى من يرغب في التقديم لشغل هذه الوظائف، علية التسجيل من خلال الموقع الرسمي الى وزارة الصحة .

شروط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب.

وجود شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة المطلوبة.

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رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية من هنا

أصدرت لجنة المخالفات الطبية في المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف في المملكة السعودية خلال عام 2018م 28 قرارًا ضد مجمعات طبية وصيدليات.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن النصيب الأكبر للمخالفات كان بحق مجمعات طبية؛ لعدم التزامها بالشروط؛ حيث أصدرت 18 قرارًا بحق هذه المجمعات، فيما أصدرت 9 قرارات لصيدليات، وقرارًا واحدًا لإغلاق مجمع طبي.

وشددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف على الالتزام باللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، ومتابعتها لذلك بشكل مستمر، من خلال الجولات الدورية، بمرافقة الجهات المشتركة في مراقبة القطاع الخاص.