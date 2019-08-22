فيصل العنزي شقيق السعودية المفقودة في تركيا يفجر مفاجأة: عبير لم تختطف ولم يرش مادة على وجهها وهذه...

علق فيصل العنزي، شقيق المواطنة المفقودة في تركيا، اليوم الأربعاء، على الأنباء المتداولة بشأن وجود فيديو يوثق عملية اختطافها، وقيام شخص برش مادة على وجهها.

مختفية وليست مخطوفة

وقال “العنزي” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “القنوات اللي تتقول إنها مختطفة، وتم رش مادة على وجهها غير صحيح، إلى الآن نقول مختفية، رجاء عدم نشر إشاعات في أعراض الناس”. وأضاف شقيق المواطنة المختفية في تركيا: أنه “غير صحيح ما تم تداوله من وجود تصوير حالة اختطاف، لأننا إلى الآن نقول مختفية”. وكانت صحيفة “الشرق الأوسط”، ذكرت في خبر لها، أن أن كاميرات المراقبة الأمنية أظهرت أن شخصًا يحمل عبوة صغيرة قام برش محتواها على وجه السيدة السعودية، التي فقدت وعيها قبل أن يصطحبها معه حتى توارت عن الأنظار.

تعليق زوجها

فيما قال زوجها ، أن زوجته “عبير” خرجت من الفندق لشراء حذاء من محل يبعد 50 متراً عن الفندق، ولكنها اختفت. وأشار زوجها إلى أن الشرطة التركية لا تتجاوب معهم وفق ما يتطلبه الأمر ولكن أدائهم ضعيف. وأوضح زوج المفقودة ، أن موظف من القنصلية وضابط تركي يرافقونه ، وهم يتابعون الكاميرات .