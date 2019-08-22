شاهد: حطام الطائرة المسيرة التي أسقطها التحالف بعسير

أظهرت صور أجزاءً من حطام الطائرة المسيرة التي أطلقتها مـليشيا الحـوثي باتجاه خميس مشيط، وأسقطتها قوات التحالف في قرية بني تميم في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، والأضرار التي أحدثتها شظايا الطائرة.

وأظهرت الصور التي نشرتها “عكاظ”، حطام الطائرة متناثراً في أحد الشوارع وفوق سطح أحد المنازل، كما ظهر حدوث أضرار وتهشم الزجاج داخل أحد المنازل.

يذكر أن المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أوضح أن قوات التحالف أسقطت صباح اليوم (الخميس) طائرتين مسيرتين أطلقتها المـليشيا الإرهـابية من محافظة عمران اليمنية.