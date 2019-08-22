توجيهات عليا بشأن أعضاء في مجلس الشورى وبعض أعضاء هيئات التدريس في الجامعات

صدرت توجيهات عليا، تقضي بإلزام أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، وأعضاء مجلس الشورى، ومن يماثلهم بالإفصاح عما إذا كانوا أعضاء في مؤسسات أو جمعيات خارجية.
وحسب “عكاظ” تضمنت التوجيهات عدم المشاركة أو الانضمام في أي عضوية خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
وجاءت التوجيهات عقب ما لوحظ من وجود جهات خارجية تتواصل مباشرة مع بعض المسؤولين والأشخاص في السعودية بطلب الانضمام والمشاركة ليكونوا أعضاء في مؤسسات أو جمعيات خارجية.
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