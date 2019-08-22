«شركة المياه» تفنِّد معلومات «غير دقيقة» حول مخاطر الصرف الصحي بنجران

أوضحت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات التي تم عرضها في أحد البرامج التليفزيونية، عن مشروع الخطوط الفرعية والرئيسة الناقلة للصرف الصحي بمدينة نجران «غير دقيقة»، مؤكدة أنه لا خطورة لهذه التمديدات على البيئة.

وقالت الشركة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: «لقد خصصنا موقع سابق لمشروع تنفيذ الخطوط الفرعية والرئيسة الناقلة للصرف الصحي بنجران، على جنوب الطريق الموازي لوادي نجران؛ ولكن تم إشعارنا بإلغاء الطريق الموازي لوادي نجران جنوبًا، وبناء عليه تم تعديل مخططات المشروع ونقلنا الخط الناقل إلى جنوب الوادي بمحاذاة حد الوادي الجنوبي، وفق الدراسات الهيدرولوجية للوادي لضمان حماية الخط من الجرف والنحر، كما تم الأخذ في الاعتبار معايير الجودة أثناء التنفيذ».

وأضافت الشركة في بيانها، أنه تم فحص موقع المشروع من قبل الاستشاري المصمم، وتم عمل الرفع المساحي للخط الناقل، مؤكدة حرصها على أن يكون موقع الخط بعيدًا عن أملاك المواطنين، كما أنها درست وراجعت تجارب سابقة لمشروعات مشابهة نفذت في أودية تخص إدارات أخرى بهدف التأكد من الآثار الجانبية للمشروع.

وبينت الشركة أنه تمت زيادة أعماق الأنابيب وذلك بموجب توصيات الدراسة الهيدرولوجية التي رأت ضرورة تعميق الناقل إلى عمق لا يقل عن خمسة أمتار، كما رفعت غرف التفتيش بطول (2.22) متر فوق سطح الأرض؛ لمنع تسرب المياه إلى داخلها، كما وضعت أغطية مانعة للتسرب من وإلى الأنابيب المصنوعة من الألياف الزجاجية المقواة (جى آر بى ) كما تم تغليف المواسير المتعامدة مع مجرى السيل بالخرسانة المسلحة والعادية بكامل طول الخط، بهدف حمايتها وتدعيمها لرفع مستوى تحمل مخاطر الجرف أو النحر.