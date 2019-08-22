«البنوك السعودية» ترد على «إلزام المحال التجارية بالدفع الإلكتروني»

أوضحت «البنوك السعودية»، حقيقة ما تردد في وسائل الإعلام من إلزام المحال التجارية باستخدام نظام الدفع الإلكتروني دون رسوم مالية، بدءًا من يوم الأحد المقبل، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بذلك الخبر.

وأشارت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى انتشار تغريدة بمواقع إعلامية منسوبة إلى لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، مفادها، أنه بدءًا من الأحد القادم، سيتم إلزام جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني دون أي رسوم مالية، مضيفة أن لجنة الإعلام والتوعية تنفي علاقتها بما ورد بتفاصيل الخبر ومضمونه جملة وتفصيلًا.

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، نبهت إلى عدة خطوات؛ لتجنب الاحتيال المالي على العملاء، وتضمنت: تجاهل الرسائل التي تتضمن طلبات بتمرير مبالغ مالية من الحساب البنكي مقابل تقاضي مبلغ معين، وتجنب الاستجابة لطلب مساعدة الغرباء أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي، مع تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية من خلال الطرق الرسمية.

كما أوصت اللجنة، بالتأكد من سلامة روابط البنوك وأن الرابط يبدأ بـ«https»، مع وجود رمز القفل بجانب الصفحة، وفي حالة زيارة الموقع الرسمي للبنك لإدخال بيانات تتعلق بالحساب أو معلومات شخصية، تكون زيارة الموقع بكتابة عنوان الموقع مباشرة وليس من خلال الضغط على أي روابط واردة برسائل إلكترونية.