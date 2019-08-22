«فيصل التخصُّصي»: 9 خطوات لإعادة صرف الدواء خارج الرياض

أوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، اليوم الخميس، الخطوات التسع لإعادة صرف الدواء للمرضى خارج مدينة الرياض.

وقال المستشفى في «إنفوجراف» اطلعت عليه «عاجل»، إنّ المريض يتلقى رسالة نصية «sms» مفادها بأنّ لديه إعادة صرف دواء خلال أسبوعين، ويقوم بعدها بمراجعة بطاقة إعادة الصرف الصادرة من الصيدلية أو بتصفح تطبيق «صحتي» للتأكُّد من ذلك.

ويمكن للمريض المقيم خارج مدينة الرياض، استخدام خدمة البريد الدوائي لإيصال دوائه إليه، ثم يتصل المريض على رقم المستشفى الموحد «920012312» ويتبع الإرشادات الصوتية للوصول لخدمة البريد الدوائي، ويستمع المريض إلى الرسالة الصوتية المُسجّلة ويقوم بتسجيل البيانات المطلوبة بعد سماع النغمة.

ويتلقَّى المريض رسالةً صوتية بتأكيد استلام الطلب من قِبل الصيدلية وأنّه ستتم إفادته بالنتيجة خلال ثلاثة أيام عمل، وإذا تمّ تنفيذ الطلب بنجاح يتلقى المريض رسالة نصية «sms» متضمنة معلومات الشحنة، وأنّها ستصل إليه خلال ثلاثة أيام عمل، وبوصول الأدوية للمدينة المطلوبة يتلقى المريض رسالة نصية «sms» أو اتصال صوتي من الشركة الناقلة لاستلام أدويته.

وفي حالة عدم تمكُّن المستشفى من إرسال الأدوية عن طريق البريد نظرًا لطبيعتها (مُبرّدة أو مقيّدة) يتم إرسال رسالة نصية للمريض للاعتذار وطلب الحضور شخصيًّا أو إرسال مندوب لاستلام الأدوية من الصيدلية.