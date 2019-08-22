«مؤسسة الحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 780 ألف طن شعير علفي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الثلاثاء، طرحها المناقصة الرابعة لعام 2019م، وذلك لاستيراد 780 ألف طن شعير علفي، للتوريد خلال الفترة (أكتوبرـ ديسمبر2019م).
وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إن الكمية المطروحة موزعة على 13 باخرة، بواقع ثماني بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وخمس بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأوضح المهندس الفارس، أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، حيث سبق التعاقد على كمية تقدر بنحو 2.5 مليون طن خلال العام المالي الحالي.
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