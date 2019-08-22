فريق طبي بجازان ينقذ حياة شاب أصيب بـ«تهتكات»

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام بمنطقة جازان، من إنقاذ حياة شاب تعرَّض لإصابة في الصدر والبطن، نتج عنها تهتك في الحجاب الحاجز والكبد والمعدة والأوعية الدموية الموجودة بالمنديل المغذية للقولون مع نزيف داخلي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إنّه جرى التعامل مع الحالة فور وصولها للطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية، ومن ثم إجراء العملية الجراحية.
وعمل الفريق الطبي على إيقاف النزيف الداخلي ورتق الكبد والحجاب الحاجز والمعدة، بحسب الوكالة التي لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.
وكانت جازان قد شهدت في الساعات الأخيرة، حالةً وُصِفت بأنّها من الحالات النادرة؛ حيث أنهى أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي معاناة مريضة في العقد السادس من العمر، كانت تعاني من ورم ليفي نادر، مع وجود رَحِمَيْنِ منفصلين.
وقال الطبيب المعالج الدكتور عبدالله نجمي استشاري النساء والتوليد، إنَّ المريضة كانت تعاني من بعض الآلام في منطقة البطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، يتضمّنها إجراء منظار تشخيصي تبيَّن وجود ورم ليفي ضاغط على الرَّحِمِ، كما تمّ تحديد نوع الورم ودرجة ارتباطه بالرحم؛ حيث اتضح أثناء الفحص وجود رَحِمَيْنِ منفصلين، الأول ملاصق للجدار الأمامي للبطن والآخر متضخم بشكل كبير يوجد بشكل عميق داخل تجويف الحوض، ويعتبر هذا الاكتشاف من النادر حدوثه لدى السيدات بهذا العمر، الأمر الذي استدعى القيام بالتدخل الجراحي.
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