بالصور.. أمير القصيم يتابع «هدية» أهالي المنطقة لبواسل الحد الجنوبي

وقف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، خلال زيارته لمهرجان تمور بريدة أمس, على جاهزية هدية أهالي منطقة القصيم ومهرجان تمور بريدة لأبطال الحد الجنوبي، التي تأتي استشعارًا من أهالي المنطقة لدور هؤلاء الأبطال في حماية الوطن ومقدساته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، عن أمير القصيم قوله: إنّه مهما يُقدَّم للجنود المرابطين والمجاهدين الواقفين على حدود الوطن في الحد الجنوبي هو أقل من الواجب، حامدًا الله على هذه المشاعر الوطنية وهذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة من مزارعيها ورجال أعمالها وتجارها للمشاركة ولو بجزء يسير من التعبير عن مشاعرهم تجاه رجالات القوات المسلحة والمرابطين على الحد الجنوبي.

وأضاف: «جميع أرواحنا هدايا للدفاع عن الوطن والذود عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وأن يرحم شهداء الواجب منهم، وأن يشفي المصابين وأن يدحر أعداءهم، وأن يجعل بلاد التوحيد منصورة دائمًا تدافع عن الحق».

ودعا الله- عز وجل- أن يجعل هذا الوطن آمنًا مطمئنًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وشجاعة رجاله البواسل الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن هذه البلاد الطاهرة.