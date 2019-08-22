الحصيني: هطول أمطار وحبات برد على 4 مناطق

حدّد الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، الخميس، المناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار اليوم.

وقال الحصيني تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من الطائف والباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات ورياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة وشمال الشرقية».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، قالت فيه: إنّ الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت أنّ السماء ستكون غائمة جزئيًا على مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة.