

ضمد 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

تفقد محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق اليوم، عدداً من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وشملت الجولة مشروع مبنى مركز الرعاية الأولية الرئيسي, ومشروع مسجد الأمير سلطان بن عبدالعزيز, ومسجد الجامع الكبير، ومشروع مدرسة الملك فيصل الابتدائية بالمحافظة، حيث تم الاطلاع على سير العمل ونسبة الإنجازات المحققة على أرض الواقع في تلك المشروعات.

وشدد محافظ ضمد على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.

// انتهى //

12:50ت م

0066





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ ضمد يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.