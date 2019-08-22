السعودية اليوم / مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع 161،587،1 نسخة من مختلف إصداراته



الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي القعدة الماضي 1440هــ، ما مجموعه 161،587،1 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وكشف تقرير صادر عن المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، أنه تم توزيع 529،430،1 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و 12 نسخة من الأجزاء, و 1000 نسخة من التسجيلات, و 617،155 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و 3 نسخ من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي القعدة الماضي 1440هـ، وصل إلى 346،477،319 نسخة من مختلف الإصدارات.

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12:48ت م

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