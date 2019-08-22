السعودية اليوم / مهرجان ريف العوشزية يدعم الشباب والأسر المنتجة



عنيزة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

يقدم مهرجان ريف العوشزية المقامة فعالياته حالياً في مركز العوشزية ـ شرق محافظة عنيزة ـ ، العديد من التسهيلات والدعم للشباب والأسر المنتجة من خلال أجنحة موزعة في جنبات السوق، وذلك إيماناً من اللجنة المنظمة بأهمية دعم الشباب والأسر المنتجة، وإتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم بهدف زيادة مداخيلهم المادية طيلة أيام فترة المهرجان، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح المشرف العام على المهرجان عبدالعزيز المطرودي، أن دعم الشباب والأسر المنتجة واجب اجتماعي هام، وله دور فاعل في تعزيز المنتجات الوطنية والحفاظ على الموروث الغذائي الشعبي للمنطقة، مؤكداً أهمية مشاركة الشباب والأسر المنتجة في هذه المهرجانات وما يقدمونه للزوار من مأكولات شعبية ومشغولات وحرف يدوية.

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12:47ت م

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