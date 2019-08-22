السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة ينتج عنها تساقط للبرد وسيول على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والقنفذة



الطائف 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وسيول، وذلك على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والقنفذة، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنقطة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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12:45ت م

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