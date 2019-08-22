السعودية اليوم / البيئة تكثف أعمالها البيطرية بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف



الطائف 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية بالطائف، جولاتها البيطرية على الهجن المشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن في سنته الثانية، المقامة حاليًا على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف، وذلك للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة وخلوها من الأمراض.

وكشفت إدارة الثروة الحيوانية بالطائف أن الفرق البيطرية قامت خلال الأيام الماضية بأخذ عينات من الهجن المشاركة وفحصها بيطريًا للتأكد من خلوها من الأمراض، إضافةً إلى القيام بجولات ميدانية على موقع المهرجان وأماكن تواجد الهجن في مرابضها والكشف عليها ظاهريًا، مشيرةً إلى أن الحالة الصحية والبيطرية العامة للهجن المشاركة بمهرجان ولي العهد جيدة حيث لم تسجل أي حالة مرضية حتى الآن.

وبينت أن الوزارة خصصت أربع عيادات بيطرية متنقلة لمرافقة الهجن أثناء السباق، والتدخل في حالات الطوارئ أو الإصابات، و15 طبيبًا ومساعدًا بيطريًا، مشيرة إلى أن الفرق البيطرية تقوم إلى جانب أعمالها البيطرية والوقائية أيضاً بتثقيف ملاك الهجن ومضمريها، وتوعيتهم بالأمراض المعدية التي قد تصاب بها الإبل وكيفية التعامل معها وكيفية معرفة الإبل المصابة، إضافةً إلى توزيع النشرات التوعوية والإرشادية لملاك الهجن ومربيها ومرتادي المهرجان بهدف رفع الجانب التثقيفي والتوعوي.

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12:45ت م

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