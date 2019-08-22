السعودية اليوم / المجلس العربي للطفولة والتنمية يختتم ملتقى الأطفال العرب الثاني في لبنان



القاهرة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

يختتم اليوم المجلس العربي للطفولة والتنمية فعاليات ملتقى الأطفال العرب الثاني في لبنان الذي أقيم بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند"، وجامعة الدول العربية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة، والمنظمة الكشفية العربية، وجمعية الكشاف العربي في لبنان، والمجلس الأعلى للطفولة اللبناني.

وأوضح أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي في بيان له بالقاهرة اليوم أن ملتقى الأطفال العرب الذي نظم على مدى يومين في مدينة سير الضنية اللبنانية تحت شعار "التنشئة في عالم متغير : إنسان جديد لعقل جديد في مجتمع جديد" يقوم على رؤية التأكيد على أهمية مشاركة الأطفال وتشجيع وتيسير مشاركتهم الفاعلة، والعمل على دعم مناخ اجتماعي مناسب لمشاركتهم، ويهدف إلى توفير مساحة للنقاش وتبادل الآراء بحرية لتشجيع الأطفال العرب على الحوار وطرح مشكلاتهم ومناقشتها واقتراح حلول لها، وتبنى مقترحات وأفكار الأطفال وتطوير برامج اعتماداً على هذه المقترحات.

وشارك في أعمال هذا الملتقى الذي يقام في إطار فعاليات الملتقى الكشفي العربي الرابع للإعلامي الصغير 85 طفلاً من 9 دول عربية ويتضمن إقامة عدد من ورش العمل حول ثقافة حقوق الطفل وآليات تطبيقها ، وحق الطفل في المشاركة ، الإعلام وحقوق الأطفال بالتطبيق على المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل ، وعرض لنموذج المجلس العربي للطفولة والتنمية نحو تنشئة الطفل في عالم متغير "تربية الأمل".

// انتهى //

12:25ت م

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