

القريات 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

رأس محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم، اجتماع لجنة الأودية والشعاب لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الأمطار، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة .

وناقش الاجتماع وضع الأودية والشعاب الخطرة بالمحافظة والعمل على وضع الحلول اللازمة للحد من مخاطرها، والاستفادة من مبادرة 1000 سد على مستوى المملكة, ومدى استفادة المحافظة منها .

وأكد الجاسر التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية فيما يخص درء مخاطر السيول وذلك لوضعها ضمن الدراسات المعدة لسيول المحافظة والعرض أولاً بأول عن نتائج ذلك .

حضر الاجتماع ممثلين عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ومن إداره المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات ، وممثلين عن بلدية القريات، والمجلس المحلي بالمحافظة.

//انتهى//

12:23ت م

0056





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الأودية والشعاب بالقريات تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.