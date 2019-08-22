السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظتي القنفذة والليث



جدة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية, تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

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12:13ت م

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